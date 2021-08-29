Аллегри: «Ювентус» на старте сезона потерял пять очков, но мы должны извлечь уроки из этого»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 2-го тура серии А против «Эмполи» (0:1).

«Мы должны проявить терпение, чтобы отнестись к этому спокойно, играть в команде, а не пытаться решать проблемы по отдельности. Нам нужно усерднее работать, но эти два промаха неизбежно пойдут нам на пользу. Мы не можем предполагать, что возьмем на себя инициативу и будем контролировать каждую игру, нам нужно спокойствие, которое есть в отличной команде. Очевидно, мы потеряли пять очков, но мы должны извлечь уроки из этого», — приводит слова Аллегри DAZN.

Туринский клуб провел первый матч после ухода Криштиану Роналду. Португальский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Юве» с одним очком занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» три очка и 11-е место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи».