Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом»
17:01
Защитник «Милана» Тео Эрнандес с большой долей вероятности продлит контракт с клубом, сообщает Todofichajes.
Миланский клуб хочет пролонгировать соглашение с 23-летним французом на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока обороны рассчитано до лета 2024 года, однако он не против поставить подпись под новым договором.
В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Читайте также
Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю