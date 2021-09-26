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Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом»

17:01
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес с большой долей вероятности продлит контракт с клубом, сообщает Todofichajes.

Миланский клуб хочет пролонгировать соглашение с 23-летним французом на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока обороны рассчитано до лета 2024 года, однако он не против поставить подпись под новым договором.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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