Тео Эрнандес готов продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес с большой долей вероятности продлит контракт с клубом, сообщает Todofichajes.

Миланский клуб хочет пролонгировать соглашение с 23-летним французом на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока обороны рассчитано до лета 2024 года, однако он не против поставить подпись под новым договором.

В сезоне-2020/21 Эрнандес провел 45 матчей за «Милан», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.