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Дибала и Мората пропустят матчи против «Челси» и «Торино»

16:19
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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Форварды «Ювентуса» Пауло Дибала и Альваро Мората получили травмы в матче шестого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:2). Как сообщил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри, оба футболиста пропустят матч Лиги чемпионов против «Челси» и следующую игру в серии А против «Торино».

«Дибала и Мората точно не сыграют против «Челси» и «Торино», — цитирует Аллегри Football Italia. — Это точно. Мы можем только надеяться на то, что они вернутся после перерыва на матчи сборных».

Дибала открыл счет в этой игре, но был заменен из-за травмы всего через 20 минут. 29 сентября «Ювентус» примет «Челси» в Лиге чемпионов, а 2 октября на выезде сыграет против «Торино» в чемпионате Италии.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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