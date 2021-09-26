Дибала и Мората пропустят матчи против «Челси» и «Торино»

Форварды «Ювентуса» Пауло Дибала и Альваро Мората получили травмы в матче шестого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:2). Как сообщил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри, оба футболиста пропустят матч Лиги чемпионов против «Челси» и следующую игру в серии А против «Торино».

«Дибала и Мората точно не сыграют против «Челси» и «Торино», — цитирует Аллегри Football Italia. — Это точно. Мы можем только надеяться на то, что они вернутся после перерыва на матчи сборных».

Дибала открыл счет в этой игре, но был заменен из-за травмы всего через 20 минут. 29 сентября «Ювентус» примет «Челси» в Лиге чемпионов, а 2 октября на выезде сыграет против «Торино» в чемпионате Италии.