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Чемпионат Италии: расписание матчей 6-го тура

09:45
Нападающий «Интера» Эдин Джеко. Фото Reuters
Нападающий «Интера» Эдин Джеко. Фото Reuters
6-й тур чемпионата Италии.

25 сентября, суббота

«Специя» — «Милан». 16:00

Специя — Милан

«Интер» — «Аталанта». 19:00

Интер — Аталанта

«Дженоа» — «Верона». 21:45

Дженоа — Верона

26 сентября, воскресенье

«Ювентус» — «Сампдория». 13:30

Ювентус — Сампдория

«Сассуоло» — «Салернитана». 16:00

Сассуоло — Салернитана

«Удинезе» — «Фиорентина». 16:00

Удинезе — Фиорентина

«Эмполи» — «Болонья». 16:00

Эмполи — Болонья

«Лацио» — «Рома». 19:00

Лацио — Рома

«Наполи» — «Кальяри». 21:45

Наполи — Кальяри

27 сентября, понедельник

«Венеция» — «Торино». 21:45

Венеция — Торино

Чемпионат Италии: новости, турнирая таблица серии А, календарь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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