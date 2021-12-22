Суд признал «Катанию» банкротом. Семь лет назад клуб выступал в серии А

Суд итальянской Катании признал местный футбольный клуб банкротом, сообщает Calciomercato.

У «Катании» есть 30 дней на подачу апелляции, но даже если она будет принята, средств к существованию у клуба практически нет.

Однако до истечения срока подачи апелляции команда продолжит выступления в серии С, где она занимает 12-е место в группе С.

Команда основана в 1908 году, тогда она носила название «Про Патрия», а с 1946 года — «Катания». Клуб провел в серии А 14 сезонов, последний раз «Катания» выступала в сильнейшей по силе лиге Италии в сезоне-2013/14.

Рекордом для «Катании» является 8-е место в серии А, которое она занимала дважды: в сезонах 1964/65 и 2012/13.