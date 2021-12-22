Болельщики «Сампдории» привезли навоз под дом экс-владельца Гарроне
20:45
Болельщики «Сампдории» отреагировали на информацию о том, что президент команды Массимо Ферреро арестован за финансовые махинации, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, фанаты устроили марш протеста с баннерами. А ультрас «Сампдории» привезли под дом Гарроне навоз и оставили его у ворот.
Ферреро, его дочь Ванесса и еще пять человек подозреваются в хищении средств.
«Сампдория» занимает 15-е место в чемпионате Италии (19 очков).
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