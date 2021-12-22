Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Болельщики «Сампдории» привезли навоз под дом экс-владельца Гарроне

20:45
Теги:

Болельщики «Сампдории» отреагировали на информацию о том, что президент команды Массимо Ферреро арестован за финансовые махинации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, фанаты устроили марш протеста с баннерами. А ультрас «Сампдории» привезли под дом Гарроне навоз и оставили его у ворот.

Ферреро, его дочь Ванесса и еще пять человек подозреваются в хищении средств.

«Сампдория» занимает 15-е место в чемпионате Италии (19 очков).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Задержана мать замерзших в овраге под Саратовом детей
1
0
Реклама