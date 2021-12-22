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Чемпионат Италии: «Интер» — «Торино», «Эмполи» — «Милан» и другие матчи 19-го тура

09:30
«Интер» на своем поле примет «Торино» в матче 19-го тура серии А. Фото instagram.com/inter
«Интер» на своем поле примет «Торино» в матче 19-го тура серии А. Фото instagram.com/inter
Теги:
19-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 19-й тур
21 дек, 20:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Салернитана
Италия. Серия А. 19-й тур
21 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:0
Аталанта
Дженоа
Сиригу Кришито (Гильоне, 68 ) Бани Бираски Васкес Камбьясо Стураро (Мелегони, 88 ) Бадель Портанова (Эрнани, 88 ) Экубан Дестро (Пандев, 72 )
Аталанта
Спортьелло Паломино Джимсити Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста Копмайнерс (Пикколи, 84) Фройлер (де Рон, 46) Малиновский (Пашалич, 65) Миранчук (Иличич, 65) Сапата (Муриэль, 46)
Предупреждения
Стураро 19, Бадель 41  -  Фройлер 23
Судьи
Валери
Италия. Серия А. 19-й тур
21 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Кальяри
Голы
Кин, 40 (1:0), Бернардески, 83 (2:0)
Ювентус
Щенсны де Лигт Алекс Сандру Бонуччи Артур (Локателли, 83 ) Рабьо (Маккенни, 46 ) Бентанкур Мората (Де Шильо, 89 ) Куадрадо Кин (Кулушевски, 72 ) Бернардески (Кайю Жорже, 89 )
Кальяри
Краньо Белланова Ликояннис Чеппителли Дзаппа Далберт (Бальде, 84) Карбони Дейола (Олива, 71) Перейро (Паволетти, 64) Грасси Жоау Педру
Предупреждения
Карбони 24, Далберт 35, Паволетти 85
Судьи
Дионизи
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 18:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Лацио
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 18:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Фиорентина
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Торино
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
Сампдория
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Специя
Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Милан

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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