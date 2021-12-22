Чемпионат Италии: «Интер» — «Торино», «Эмполи» — «Милан» и другие матчи 19-го тура
09:30
Теги:
19-й тур чемпионата Италии по футболу.
Аталанта
Спортьелло Паломино Джимсити Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста Копмайнерс (Пикколи, 84) Фройлер (де Рон, 46) Малиновский (Пашалич, 65) Миранчук (Иличич, 65) Сапата (Муриэль, 46)
Предупреждения
Судьи
Валери
Ювентус
Щенсны де Лигт Алекс Сандру Бонуччи Артур (Локателли, 83 ) Рабьо (Маккенни, 46 ) Бентанкур Мората (Де Шильо, 89 ) Куадрадо Кин (Кулушевски, 72 ) Бернардески (Кайю Жорже, 89 )
Предупреждения
Судьи
Дионизи
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Нашли ошибку?X
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю