Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» по лишению чемпионства Италии в 2006 году

Высший административный суд Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» против Итальянской федерации футбола, «Интера» и Олимпийского комитета Италии, сообщает ANSA.

Туринский клуб пытался оспорить делу о лишении команды чемпионского титула сезона-2005/06. По данным источника, это окончательное решение, которое «Ювентус» больше не сможет оспаривать.

В сезоне-2005/06 «Ювентус» был обвинен в участии в договорных матчах. По итогам разбирательств клуб был лишен чемпионства и был отправлен в серию B. Победу в сезоне присудили «Интеру».