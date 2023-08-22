Пиоли: «Я знал, что Пулишич — талант, в этом никогда не было сомнений»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча в первом туре чемпионата Италии против «Болоньи» (2:0).

«Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, и вот первая игра в сезоне, так что есть над чем поработать, но мы на правильном пути.

Я знал, что Пулишич — талант, в этом никогда не было сомнений. Было очевидно, что он добавит команде качества. Кроме того, он очень универсальный игрок, который может заменить Леау или сыграть под нападающим, когда это необходимо", — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» в следующем туре серии А дома сыграет с «Торино» 26 августа. «Болонья» отправится в гости к «Ювентусу» 27-го числа.