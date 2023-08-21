Дебютный гол Пулишича помог «Милану» обыграть «Болонью» на старте серии А

«Милан» на выезде обыграл «Болонью» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:0.

За «россонери» забивали Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, который отметился дебютным матчем и голом за клуб.

«Милан» в следующем туре серии А дома сыграет с «Торино» 26 августа. «Болонья» отправится в гости к «Ювентусу» 27-го числа.