Шпинев заявил, что по будущему Алексея Миранчука пока нет изменений
Футбольный агент Вадим Шпинев высказался о будущем своего клиента, полузащитника «Аталанты» Алексея Мирнчука.
«У меня нет новостей по будущему Алексея Миранчука, никаких изменений пока. Когда будут новости? Сложно сказать, я не могу назвать точную дату. Работу ведем терпеливо», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.
В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
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2
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3
|Интер
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|0-0
|0
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4
|Милан
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|0
|0
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|0
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34 тур
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37 тур
38 тур
|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
|- : -
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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