«Рома» арендовала у «Лидса» Диего Льоренте
Защитник «Лидса» Диего Льоренте присоединился к «Роме» на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.
Испанский футболист будет выступать за итальянский клуб до конца следующего сезона.
«Рома» впервые арендовала 29-летнего Льоренте у «Лидса» в январе 2023 года. Футболист провел 12 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
«Лидс» по итогам сезона АПЛ-2022/23 вылетел в чемпионшип.
Источник: ФК Лидс
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