«Рома» арендовала у «Лидса» Диего Льоренте

Защитник «Лидса» Диего Льоренте присоединился к «Роме» на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.

Испанский футболист будет выступать за итальянский клуб до конца следующего сезона.

«Рома» впервые арендовала 29-летнего Льоренте у «Лидса» в январе 2023 года. Футболист провел 12 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

«Лидс» по итогам сезона АПЛ-2022/23 вылетел в чемпионшип.