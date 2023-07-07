Гальярдини подписал контракт с «Монцей»

Бывший полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини стал игроком «Монцы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

29-летний итальянец подписал контракт до 2024 года. Летом у него истекло соглашение с «Интером», за который он выступал с 2017 года.

В прошедшем сезоне Гальярдини провел 29 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. До «Интера» полузащитник играл за «Аталанту», «Виченцу», «Специю» и «Чезену».