Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши, информирует Przeglad Sportowy. Как отмечается, контракт 45-летнего специалиста с итальянским клубом может быть выкуплен.

Президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша лично заинтересован в услугах Шевченко, действующий контракт которого с «Дженоа» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.