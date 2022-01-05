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Альбертини порекомендовал «Милану» подписать Ориги

04:10
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Экс-полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини считает, что «россонери» стоит подписать Дивока Ориги в это трансферное окно. Он уверен, что бельгиец сможет проявить себя в Италии.

«Милану нужно позаботиться о нападающих, которые остаются на скамейке запасных или не получают много игрового времени в своих нынешних клубах, таких как Ориги в «Ливерпуле». Он забьет много голов в серии А», — цитирует La Gazzetta dello Sport Альбертини.

В этом сезоне 26-летний Ориги сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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