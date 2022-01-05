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На Украине считают, что возможное назначение Шевченко в сборную Польши будет понижением

12:35
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Украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

Андрей Шевченко. Шевченко может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыках ЧМ-2022

«Учитывая, что в сборной Польши сейчас есть вакансия на эту должность и у них плотная связь с украинским футболом, это выглядит естественным слухом. На мой взгляд, Андрею не стоит возвращаться из клуба в сборную. Его опыт работы в «Дженоа» не говорит о какой-то тренерской удаче или перспективе. Уход в любую национальную сборную из клуба топ чемпионата — понижение для Шевченко. Надо понимать, насколько серьезный интерес у поляков к Шевченко», — сказал Франков «СЭ».

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши, информирует Przeglad Sportowy. Как отмечается, контракт 45-летнего специалиста с итальянским клубом может быть выкуплен.

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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