Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии

С 19 по 21 августа пройдут матчи первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание и трансляции матчей 1 тура чемпионата Италии 19 — 21 августа

19 августа. 19.30. «Эмполи» — «Верона»

Онлайн-трансляция

19 августа. 19.30. «Фрозиноне» — «Наполи»

Онлайн-трансляция

19 августа. 21.45. «Дженоа» — «Фиорентина»

Онлайн-трансляция

19 августа. 21.45. «Интер» — «Монца»

Онлайн-трансляция

20 августа. 19.30. «Рома» — «Салернитана»

Онлайн-трансляция

20 августа. 19.30. «Сассуоло» — «Аталанта»

Онлайн-трансляция

20 августа. 21.45. «Лечче» — «Лацио»

Онлайн-трансляция

20 августа. 21.45. «Удинезе» — «Ювентус»

Онлайн-трансляция

21 августа. 19.30. «Торино» — «Кальяри»

Онлайн-трансляция

21 августа. 21.45. «Болонья» — «Милан»

Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»