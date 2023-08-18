Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии
С 19 по 21 августа пройдут матчи первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Расписание и трансляции матчей 1 тура чемпионата Италии 19 — 21 августа
19 августа. 19.30. «Эмполи» — «Верона»
Онлайн-трансляция
19 августа. 19.30. «Фрозиноне» — «Наполи»
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19 августа. 21.45. «Дженоа» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция
19 августа. 21.45. «Интер» — «Монца»
Онлайн-трансляция
20 августа. 19.30. «Рома» — «Салернитана»
Онлайн-трансляция
20 августа. 19.30. «Сассуоло» — «Аталанта»
Онлайн-трансляция
20 августа. 21.45. «Лечче» — «Лацио»
Онлайн-трансляция
20 августа. 21.45. «Удинезе» — «Ювентус»
Онлайн-трансляция
21 августа. 19.30. «Торино» — «Кальяри»
Онлайн-трансляция
21 августа. 21.45. «Болонья» — «Милан»
Онлайн-трансляция
Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -