«Милан» согласовал контракт с Пеллегрино

«Милан» продолжает переговоры по поводу подписания защитника Марко Пеллегрино из «Платенсе», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок 2002 года является предпочтительным вариантом для миланского клуба. Персональные условия контракта уже согласованы.

В прошлом сезоне Пеллегрино сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.