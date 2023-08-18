«Милан» согласовал контракт с Пеллегрино
«Милан» продолжает переговоры по поводу подписания защитника Марко Пеллегрино из «Платенсе», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, игрок 2002 года является предпочтительным вариантом для миланского клуба. Персональные условия контракта уже согласованы.
В прошлом сезоне Пеллегрино сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
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|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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|Фрозиноне
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19
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
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Дженоа – Фиорентина
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|19.08
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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