Семин объяснил, почему у Миранчука возникли проблемы в «Аталанте»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о будущем полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
— Самый креативный игрок той чемпионской вашей команды — Алексей Миранчук. Почему у него не получается в «Аталанте»?
— Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать. Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль. Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу. Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.
— А в «Аталанте»?
— Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.
— Получается, он не в ту команду перешел?
— Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.
— Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...
— У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде. По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет. Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас. Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -