Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

Накануне матча с «Зенитом» «СЭ» пообщался с легендарным бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным

Миранчук

— Когда видите афишу игры с участием «Локомотива» и «Зенита», часто вспоминаете тот чемпионский матч вашей команды в мае 2018 года?

— Матчи «Локомотива» и «Зенита» всегда вызывали нешуточный ажиотаж, где бы они ни проходили — в Питере или Москве. Яркие эмоции, полные трибуны, антураж, вне зависимости от результата. И футболисты, и тренеры в таких противостояниях хотят показать свой максимум.

Конечно, порой вспоминается 2018 год. Две победы. В гостях — 3:0, дома — 1:0. Сложно забыть те голы и особенно феноменальную игру Фарфана, Алексея Миранчука, да и в целом всей нашей команды.

— С кем поддерживаете связь из того золотого состава?

— Мы в любой момент можем друг другу позвонить и пообщаться. Почти со всеми игроками у меня хорошие отношения. Я даже на связи с Фарфаном. Несколько раз разговаривали с ним, когда он уже был в Перу.

— Самый креативный игрок той вашей команды — Алексей Миранчук. Почему у него не получается в «Аталанте»?

— Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать. Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль. Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу. Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.

— А в «Аталанте»?

— Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Получается, он не в ту команду перешел?

— Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.

— Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...

— У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде. По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет. Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас. Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

Баринов и Бека-Бека

— Сейчас лидером «Локомотива» считается Дмитрий Баринов. Он может стать вторым Игорем Денисовым?

— Его сравнивают с Игорем потому, что он заточен на оборонительные функции, разрушение. Он может сыграть и центрального защитника, и опорника. Вот Баринов как раз и играет на своих лучших качествах.

— Его сватают в «Валенсию».

— Я не реагирую на такие фейковые новости. Когда будет конкретика, тогда и можно поговорить. Стоит ли ему уезжать? Это только его решение.

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Локо»? Усилилась ли команда этим летом?

— Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого.

— Как восприняли уход Рыбуса?

— «В «Локомотиве» все-таки есть защитники слева. Наверное, поэтому с ним и не стали продлевать контракт. Я считаю Рыбуса стабильным, качественным футболистом.

— Бека-Бека переходит в «Ниццу» за 15 миллионов евро. Невероятная сделка со стороны московского клуба?

— Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит — мне не известно!

Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Предложение Аршавина

— Первые два матча «Локомотива» в сезоне насторожили? Две ничьи с не самыми грозными соперниками.

— Нет. Особой тревоги нет. Наверное, недобрали очки в матче с нижегородцами. А ничья с «Ростовом», пожалуй, закономерна. Дончане даже были поближе к победе.

— Возмутились, когда судья дал финальный свисток, прервав атаку железнодорожников?

— Сначала я тоже не понял решения арбитра. Потом, посмотрев повтор, увидел, что он дал свисток еще до того, как Куликов отдал эту передачу. То есть в ту секунду еще не было острой ситуации. Потом, кстати, заседала ЭСК, которая не увидела судейских ошибок в этом матче.

— В чем козырь этого «Локомотива»?

— Его сложно определить. Есть отдельные игроки, которые способны действовать ярко. Вспомните великолепный гол Марадишвилди в матче с «Ростовом». Но по каким принципам выстраивается игра? Все-таки у «Локомотива» не один тренер, а много. И футболистам сложно привыкнуть к новым требованиям, сконцентрироваться. Когда есть единоначалие, это одно. А когда его нет...

— Немного о «Зените». Когда Вендел переподписал контракт с клубом, вы назвали его лучшим футболистом нашей лиги. Почему поставили его выше Клаудиньо?

— Они примерно одного уровня. Считаю, «Зенит» купил добротных иностранцев. Все они — выше среднего уровня. И эти футболисты еще в состоянии расти.

— Андрей Аршавин недавно заметил, что вряд ли Россию допустят до еврокубков в ближайшие годы, поэтому лучше отпустить легионеров и сделать ставку на своих игроков.

— Во-первых, легионеров невозможно удержать. Если у них есть достойное предложение из-за рубежа, то они, конечно, уйдут. Другое дело — клуб может предложить иностранцу хороший контракт. Тогда на какое-то время они еще останутся. Но в целом, мнение Андрея имеет право на жизнь. Наших игроков всегда надо развивать. А сейчас — тем более. Считаю, надо больше отсматривать юношеские турниры, которые проводятся под эгидой РФС. Имею в виду ЮФЛ. Там есть интересная молодежь, которая показывает довольно неплохой уровень. Где-то не хватает мастерства, зато ребята берут эмоциями. Болельщики ходят на игры.

Как можно обыграть «Зенит»?

— Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

— «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки». Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

— А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

— Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита». Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

— При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

— А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.

Совет Дзюбе

— Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?

— Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

— А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?

— В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь не уместны.