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Сегодня, 11:00

Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Накануне матча с «Зенитом» «СЭ» пообщался с легендарным бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

Миранчук

— Когда видите афишу игры с участием «Локомотива» и «Зенита», часто вспоминаете тот чемпионский матч вашей команды в мае 2018 года?

— Матчи «Локомотива» и «Зенита» всегда вызывали нешуточный ажиотаж, где бы они ни проходили — в Питере или Москве. Яркие эмоции, полные трибуны, антураж, вне зависимости от результата. И футболисты, и тренеры в таких противостояниях хотят показать свой максимум.

Конечно, порой вспоминается 2018 год. Две победы. В гостях — 3:0, дома — 1:0. Сложно забыть те голы и особенно феноменальную игру Фарфана, Алексея Миранчука, да и в целом всей нашей команды.

— С кем поддерживаете связь из того золотого состава?

— Мы в любой момент можем друг другу позвонить и пообщаться. Почти со всеми игроками у меня хорошие отношения. Я даже на связи с Фарфаном. Несколько раз разговаривали с ним, когда он уже был в Перу.

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— Самый креативный игрок той вашей команды — Алексей Миранчук. Почему у него не получается в «Аталанте»?

— Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать. Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль. Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу. Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.

— А в «Аталанте»?

— Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

— Получается, он не в ту команду перешел?

— Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.

— Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...

— У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде. По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет. Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас. Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

Баринов и Бека-Бека

— Сейчас лидером «Локомотива» считается Дмитрий Баринов. Он может стать вторым Игорем Денисовым?

— Его сравнивают с Игорем потому, что он заточен на оборонительные функции, разрушение. Он может сыграть и центрального защитника, и опорника. Вот Баринов как раз и играет на своих лучших качествах.

— Его сватают в «Валенсию».

— Я не реагирую на такие фейковые новости. Когда будет конкретика, тогда и можно поговорить. Стоит ли ему уезжать? Это только его решение.

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Локо»? Усилилась ли команда этим летом?

— Самая большая потеря — конечно, травма Жемалетдинова. А в остальном, считаю, «Локомотив» остался примерно на том же уровне, что и был. Ничего выдающегося, но и ничего плохого.

— Как восприняли уход Рыбуса?

— «В «Локомотиве» все-таки есть защитники слева. Наверное, поэтому с ним и не стали продлевать контракт. Я считаю Рыбуса стабильным, качественным футболистом.

— Бека-Бека переходит в «Ниццу» за 15 миллионов евро. Невероятная сделка со стороны московского клуба?

— Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит — мне не известно!

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Предложение Аршавина

— Первые два матча «Локомотива» в сезоне насторожили? Две ничьи с не самыми грозными соперниками.

— Нет. Особой тревоги нет. Наверное, недобрали очки в матче с нижегородцами. А ничья с «Ростовом», пожалуй, закономерна. Дончане даже были поближе к победе.

— Возмутились, когда судья дал финальный свисток, прервав атаку железнодорожников?

— Сначала я тоже не понял решения арбитра. Потом, посмотрев повтор, увидел, что он дал свисток еще до того, как Куликов отдал эту передачу. То есть в ту секунду еще не было острой ситуации. Потом, кстати, заседала ЭСК, которая не увидела судейских ошибок в этом матче.

— В чем козырь этого «Локомотива»?

— Его сложно определить. Есть отдельные игроки, которые способны действовать ярко. Вспомните великолепный гол Марадишвилди в матче с «Ростовом». Но по каким принципам выстраивается игра? Все-таки у «Локомотива» не один тренер, а много. И футболистам сложно привыкнуть к новым требованиям, сконцентрироваться. Когда есть единоначалие, это одно. А когда его нет...

Тин Едвай и&nbsp;Иван Сергеев. В победе «Зенита» нет сомнений, «Оренбург» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 3-й тур РПЛ

— Немного о «Зените». Когда Вендел переподписал контракт с клубом, вы назвали его лучшим футболистом нашей лиги. Почему поставили его выше Клаудиньо?

— Они примерно одного уровня. Считаю, «Зенит» купил добротных иностранцев. Все они — выше среднего уровня. И эти футболисты еще в состоянии расти.

— Андрей Аршавин недавно заметил, что вряд ли Россию допустят до еврокубков в ближайшие годы, поэтому лучше отпустить легионеров и сделать ставку на своих игроков.

— Во-первых, легионеров невозможно удержать. Если у них есть достойное предложение из-за рубежа, то они, конечно, уйдут. Другое дело — клуб может предложить иностранцу хороший контракт. Тогда на какое-то время они еще останутся. Но в целом, мнение Андрея имеет право на жизнь. Наших игроков всегда надо развивать. А сейчас — тем более. Считаю, надо больше отсматривать юношеские турниры, которые проводятся под эгидой РФС. Имею в виду ЮФЛ. Там есть интересная молодежь, которая показывает довольно неплохой уровень. Где-то не хватает мастерства, зато ребята берут эмоциями. Болельщики ходят на игры.

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Как можно обыграть «Зенит»?

— Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

— «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки». Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

— А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

— Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита». Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

— При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

— А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.

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Совет Дзюбе

— Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?

— Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

— А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?

— В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь не уместны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
21
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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