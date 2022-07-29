«Аталанта» без Миранчука проиграла «Ньюкаслу» в товарищеском матче

«Аталанта» 29 июля провел товарищеский матч против «Ньюкасла». Итальянский клуб уступил с минимальным счетом — 0:1.

Автором единственного мяча стал нападающий «сорок» Крис Вуд, который реализовал пенальти в первом тайме.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участие в этой встрече.

Ранее появилась информация, что 26-летний хавбек может покинуть команду. На игрока претендуют три итальянские команды: «Торино», «Верона» и «Болонья».