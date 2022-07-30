«Рома» согласовала условия контракта с Белотти

«Рома» согласовала условия контракта с форвардом Андреа Белотти, сообщает La Reppublica. Футболист приблизился к переходу в римский клуб на правах свободного агента.

Ранее о предментном интересе к игроку сборной Италии сообщалось со стороны «Валенсии» и «Монако».

28-летний форвард уже связался с главным тренером римлян Жозе Моуриньо и поговорил с португальским специалистом относительно возможного перехода в «Рому».

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.