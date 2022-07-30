«Рома» согласовала условия контракта с Белотти
«Рома» согласовала условия контракта с форвардом Андреа Белотти, сообщает La Reppublica. Футболист приблизился к переходу в римский клуб на правах свободного агента.
Ранее о предментном интересе к игроку сборной Италии сообщалось со стороны «Валенсии» и «Монако».
28-летний форвард уже связался с главным тренером римлян Жозе Моуриньо и поговорил с португальским специалистом относительно возможного перехода в «Рому».
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
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|0-0
|0
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15
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|0
|0
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|0
|0-0
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16
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
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|0
|
18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
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|
Ювентус – Сассуоло
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