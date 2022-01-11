Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит матч за Суперкубок Италии против «Интера», сообщает журналист Танкреди Палмери.

Польский голкипер не успеет сделать вторую прививку от коронавируса до матча. Согласно новым правилам серии А, он не будет допущен к участию во встрече.

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.