«Рома» приняла решение оставить Моуринью на посту главного тренера
15:42
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сохранит свой пост. Руководство римлян провело встречу с 58-летним специалистом и высказали ему полную поддержку, сообщает Corriere dello Sport.
Боссы «Ромы» намерены удовлетворить его запросы во время зимнего трансферного окна. В клубе считают, что работу португальского тренера можно будет оценивать только после более продолжительного отрезка времени.
Напомним, что на данный момент «волки» занимают шестую строчку в турнирной таблице серии А. У клуба 9 поражений в 21 турах — это худший результат клуба за 43 года.
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