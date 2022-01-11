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«Рома» приняла решение оставить Моуринью на посту главного тренера

15:42
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сохранит свой пост. Руководство римлян провело встречу с 58-летним специалистом и высказали ему полную поддержку, сообщает Corriere dello Sport.

Боссы «Ромы» намерены удовлетворить его запросы во время зимнего трансферного окна. В клубе считают, что работу португальского тренера можно будет оценивать только после более продолжительного отрезка времени.

Напомним, что на данный момент «волки» занимают шестую строчку в турнирной таблице серии А. У клуба 9 поражений в 21 турах — это худший результат клуба за 43 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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