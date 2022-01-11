Серия А, результаты 21-го тура: «Ювентус» обыграл «Рому» и другие матчи
11:30
Теги:
21-й тур чемпионата Италии.
Предупреждения
Удаления
Судьи
Иррати
Предупреждения
Удаления
Судьи
Вольпи
Предупреждения
Судьи
Фаббри
Предупреждения
Судьи
Гвида
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Предупреждения
Удаления
Судьи
Масса
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
09 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Предупреждения
Удаления
Судьи
Дионизи
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лаццари, 81) Раду Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 68) Марушич Башич (Луис Альберто, 68) Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60) Педро Иммобиле
Предупреждения
Судьи
Пайретто
Италия. Серия А. 21-й тур
10 янв, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
10 янв, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта (Игор, 46) Бираги Миленкович Одриосола Бонавентура Кастровилли (Мале, 74) Торрейра Кальехон (Сапонара, 46) Влахович (Кокорин, 73) Гонсалес (Иконе, 78)
Предупреждения
Судьи
Маринелли
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