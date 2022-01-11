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Серия А, результаты 21-го тура: «Ювентус» обыграл «Рому» и другие матчи

11:30
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
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21-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 14:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:3
Милан
Голы
Ибрагимович, 2 (0:1), Эрнандес, 48 (0:2), Эрнандес, 59 (0:3)
Венеция
Ромеро Маццокки Свобода Чеккарони Ампаду Хапс Араму (Кийен, 60 ) Кюизанс (Чрнигой, 60 ) Бузио (Фьордилино, 79 ) Анри (Йонсен, 60 ) Окереке (Бьяркасон, 88 )
Милан
Меньян Эрнандес Калюлю Флоренци (Станга, 88) Габбиа Тонали Диас (Мальдини, 73) Бакайоко Ибрагимович (Жиру, 73) Леан (Ребич, 62) Салемакерс (Мессиас, 46)
Предупреждения
Чеккарони 56  -  Салемакерс 5, Габбиа 37, Тонали 73
Удаления
Свобода 58
Судьи
Иррати
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 16:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:5
Сассуоло
Голы
Берарди, 13 (0:1), Хендерсон, 16 (1:1), Распадори, 24 (1:2), Скамакка, 67 (1:3), Распадори, 71 (1:4), Скамакка, 90 (1:5)
Эмполи
Викарио Маркицца (Тонелли, 46 ) Стоянович Исмайли Вити Штулац (Риччи, 46 ) Хендерсон Байрами (Фьямоцци, 64 ) Журковски Ди Франческо (Кутроне, 30 ) Пинамонти (Асллани, 77 )
Сассуоло
Консильи Рожериу (Каан Айхан, 77) Кирикеш (Мерт Мюльдюр, 77) Толян Феррари Кирьякопулос Лопес Харруи (Фраттези, 61) Распадори Берарди (Руан, 89) Дефрель (Скамакка, 61)
Предупреждения
Вити 59, Кутроне 90  -  Берарди 49, Кирьякопулос 69, Лопес 79
Удаления
Вити 60 (вторая ж.к)
Судьи
Вольпи
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Сампдория
Голы
Петанья, 43 (1:0)
Наполи
Оспина Жуан Жезус Ррахмани Ди Лоренцо Гулям (Туанзебе, 80 ) Демме (Руис, 80 ) Эльмас Лоботка Мертенс Инсинье (Политано, 30 ) Петанья
Сампдория
Аудеро (Фальконе, 46) Ауджелло (Мурру, 75) Шабо Дрэгушин Феррари (Йепес, 89) Торсби Экдаль (Ринкон, 46) Аскильдсен Чьерво (Капуто, 72) Габбьядини Квальярелла
Предупреждения
Шабо 45, Мурру 90
Судьи
Белло
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:6
Аталанта
Голы
Пашалич, 17 (0:1), Муриэль, 22 (0:2), Малиновский, 43 (0:3), Джимсити, 59 (1:3), Муриэль, 76 (1:4), Бету, 88 (2:4), Мехле, 89 (2:5), Пессина, 90+2 (2:6)
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 66 ) Молина Найтинк Бекао Де Майо Уоллас Бету Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 74 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Пеццелла (Хатебур, 74) Джимсити Копмайнерс де Рон (Пессина, 46) Малиновский Пашалич (Миранчук, 74) Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения
Бекао 30, Деулофеу 44  -  де Рон 45, Джимсити 77
Судьи
Фаббри
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:1
Специя
Голы
Бастони, 14 (0:1)
Дженоа
Сиригу Бани (Хефти, 46 ) Васкес Камбьясо (Ровелла, 46 ) Эстигор Мелегони (Пандев, 46 ) Стураро Бадель (Портанова, 80 ) Фарес Экубан (Кайседо, 71 ) Дестро
Специя
Проведель Реца Кивер Бастони Амиан Эрлич Николау Маджоре (Коваленко, 85) Манай (Нзола, 78) Верде (Феррер, 89) Гьяси
Предупреждения
Экубан 4, Дестро 16, Васкес 54  -  Манай 55, Маджоре 82, Амиан 90
Судьи
Гвида
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Ювентус
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Пеллегрини 83
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Ругани Маккенни Локателли Бентанкур (Артур, 64) Дибала (Кьеллини, 82) Куадрадо Кин (Мората, 64) Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения
Верету 50, Роджер Ибаньес 51, Кристанте 76  -  Куадрадо 45, де Лигт 52, Локателли 65
Удаления
де Лигт 81 (вторая ж.к)
Судьи
Масса
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Салернитана
Голы
Джурич, 29 (0:1), Лазович, 63 (1:1), Кастанос, 70 (1:2)
Верона
Пандур Казале (Тамез, 85 ) Чеккерини Гюнтер Депаоли (Барак, 59 ) Мигел Велозу Лазович Илич Капрари Лазанья Симеоне (Калинич, 59 )
Салернитана
Белец Ярошиньски Весели (Кешрида, 85) Дьембер Гальоло Кулибали (Капецци, 76) Ди Таккио Кастанос Зортеа (Делли Карри, 71) Джурич Гондо (Бонаццоли, 76)
Предупреждения
Гюнтер 90  -  Кастанос 31, Дьембер 35, Ди Таккио 89
Удаления
Илич 88
Судьи
Дионизи
Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Лацио
Голы
Бастони, 30 (1:0), Иммобиле, 35 (1:1), Шкриньяр, 67 (2:1)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 77 ) де Врей Шкриньяр Бастони Гальярдини Барелла (Димарко, 82 ) Брозович Санчес (Джеко, 74 ) Мартинес (Корреа, 74 ) Перишич (Видаль, 82 )
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лаццари, 81) Раду Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 68) Марушич Башич (Луис Альберто, 68) Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60) Педро Иммобиле
Предупреждения
Видаль 90  -  Луис Фелипе 40, Башич 54, Дзакканьи 71, Раду 72
Судьи
Пайретто
Италия. Серия А. 21-й тур
10 янв, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
4:0
Фиорентина
Голы
Синго, 19 (1:0), Брекало, 23 (2:0), Брекало, 31 (3:0), Санабрия, 58 (4:0)
Торино
Джемелло Бремер Родригес Синго (Зима, 87 ) Джиджи Войвода Лукич Прат (Побега, 79 ) Мандрагора Брекало (Пьяца, 79 ) Санабрия (Варминг, 87 )
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта (Игор, 46) Бираги Миленкович Одриосола Бонавентура Кастровилли (Мале, 74) Торрейра Кальехон (Сапонара, 46) Влахович (Кокорин, 73) Гонсалес (Иконе, 78)
Предупреждения
Джиджи 30, Войвода 55  -  Мартинес Куарта 13, Игор 62
Судьи
Маринелли
Италия. Серия А. 21-й тур
11 янв, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Болонья

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