«Салернитана» не прибыла на матч с «Удинезе». Серия А отказалась переносить встречу
22:30
«Салернитана» не прибыла на матч 19-го тура серии А с «Удинезе» из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.
Судья встречи прибыл на стадион «Фриули» в Удине и сигнализировал о том, что игра не состоится.
Руководство серии А и «Удинезе» отказались переносить матч.
Ожидается, что «Салернитана» получит техническое поражение со счетом 0:3, а также лишится одного очка. Однако существует вероятность, что клуб решится отстаивать свои права в юридическом поле и сможет добиться переноса встречи на другую дату.
Игра «Салернитана» с «Удинезе» должна была состояться сегодня, 21 декабря.
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