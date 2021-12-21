Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Салернитана» не прибыла на матч с «Удинезе». Серия А отказалась переносить встречу

22:30

«Салернитана» не прибыла на матч 19-го тура серии А с «Удинезе» из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.

Судья встречи прибыл на стадион «Фриули» в Удине и сигнализировал о том, что игра не состоится.

Руководство серии А и «Удинезе» отказались переносить матч.

Ожидается, что «Салернитана» получит техническое поражение со счетом 0:3, а также лишится одного очка. Однако существует вероятность, что клуб решится отстаивать свои права в юридическом поле и сможет добиться переноса встречи на другую дату.

Игра «Салернитана» с «Удинезе» должна была состояться сегодня, 21 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Талант с родины Боба Марли едет в «Спартак». Футбол спас его после убийства отца
Киев передал партнерам предложения по мирному процессу в Донбассе
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное