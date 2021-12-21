«Салернитана» не прибыла на матч с «Удинезе». Серия А отказалась переносить встречу

«Салернитана» не прибыла на матч 19-го тура серии А с «Удинезе» из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.

Судья встречи прибыл на стадион «Фриули» в Удине и сигнализировал о том, что игра не состоится.

Руководство серии А и «Удинезе» отказались переносить матч.

Ожидается, что «Салернитана» получит техническое поражение со счетом 0:3, а также лишится одного очка. Однако существует вероятность, что клуб решится отстаивать свои права в юридическом поле и сможет добиться переноса встречи на другую дату.

Игра «Салернитана» с «Удинезе» должна была состояться сегодня, 21 декабря.