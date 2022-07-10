Кокорин не выехал на первый сбор «Фиорентины» из-за подозрения на ковид

Форварда Александра Кокорина и полузащитника Эрика Пульгара нет среди тех игроков «Фиорентины», которые отправились на первый сбор — в горное местечко Моэна, которое расположено в северной области Трентино-Альто-Адидже.

Клуб не объясняет причину отсутствия Кокорина в Моэне. Возможно, он присоединится к команде на следующей неделе. По неподтвержденным данным, в «Фиорентине» случилась на днях вспышка ковида, однако «фиалки» не комментируют это и традиционно не называют никаких фамилий.

Вместе с Кокориным во Флоренции остался и чилиец Пульгар. Он может покинуть Апеннины в ближайшее время. В итальянских СМИ сообщается об интересе к нему ЦСКА и «Коринтианса». «Фиорентина» заинтересована в том, чтобы сейчас продать Пульгара, чей контракт заканчивается летом 2023 года.

Флорентийцам нужно освободить одно легионерское место в заявке, и это будет, скорее всего, сделано как раз за счет южноамериканского хавбека, зарплата которого составляет 1,3 миллиона евро в год.

Сбор «Фиорентины» в Моэне продлится до 24 июля.