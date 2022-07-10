Кокорин не выехал на первый сбор «Фиорентины». У Александра — подозрение на ковид
Форварда Александра Кокорина и полузащитника Эрика Пульгара нет среди тех игроков «Фиорентины», которые отправились на первый сбор — в горное местечко Моэна, которое расположено в северной области Трентино-Альто-Адидже.
Клуб не объясняет причину отсутствия Кокорина в Моэне. Возможно, он присоединится к команде на следующей неделе. По неподтвержденным данным, в «Фиорентине» случилась на днях вспышка ковида, однако «фиалки» не комментируют это и традиционно не называют никаких фамилий.
Вместе с Кокориным во Флоренции остался и чилиец Пульгар. Он может покинуть Апеннины в ближайшее время. В итальянских СМИ сообщается об интересе к нему ЦСКА и «Коринтианса». «Фиорентина» заинтересована в том, чтобы сейчас продать Пульгара, чей контракт заканчивается летом 2023 года.
Флорентийцам нужно освободить одно легионерское место в заявке, и это будет, скорее всего, сделано как раз за счет южноамериканского хавбека, зарплата которого составляет 1,3 миллиона евро в год.
Сбор «Фиорентины» в Моэне продлится до 24 июля.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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