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Кокорин не выехал на первый сбор «Фиорентины». У Александра — подозрение на ковид

Кокорин не выехал на первый сбор «Фиорентины» из-за подозрения на ковид
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Форварда Александра Кокорина и полузащитника Эрика Пульгара нет среди тех игроков «Фиорентины», которые отправились на первый сбор — в горное местечко Моэна, которое расположено в северной области Трентино-Альто-Адидже.

Клуб не объясняет причину отсутствия Кокорина в Моэне. Возможно, он присоединится к команде на следующей неделе. По неподтвержденным данным, в «Фиорентине» случилась на днях вспышка ковида, однако «фиалки» не комментируют это и традиционно не называют никаких фамилий.

Вместе с Кокориным во Флоренции остался и чилиец Пульгар. Он может покинуть Апеннины в ближайшее время. В итальянских СМИ сообщается об интересе к нему ЦСКА и «Коринтианса». «Фиорентина» заинтересована в том, чтобы сейчас продать Пульгара, чей контракт заканчивается летом 2023 года.

Флорентийцам нужно освободить одно легионерское место в заявке, и это будет, скорее всего, сделано как раз за счет южноамериканского хавбека, зарплата которого составляет 1,3 миллиона евро в год.

Сбор «Фиорентины» в Моэне продлится до 24 июля.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

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17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
17
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
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