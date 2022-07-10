«Милан» не может договориться с «Челси» по условиям аренды Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб заинтересован в аренде хавбека, однако не готов платить игроку всю зарплату. В настоящее время Зиеш получает в «Челси» 6 миллиона евро за сезон, миланцы готовы платить только 4 миллиона.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов заплатить за аренду 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.