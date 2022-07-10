«Монца» предложила контракт Луису Суаресу

Нападающий Луис Суарес получил предложение от «Монци», сообщает Sportitalia.

Директор клуба Андриано Галлиани лично провел переговоры с 35-летним уругвайцем. Суаресу предлагают контракт на один сезон с зарплатой в 5 миллионов евро.

Луис Суарес является свободным агентом, он покинул испанский «Атлетико» по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.

В конце июня сообщалось, что «Ривер Плейт» предложил уругвайцу контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Однако Суарес заявил, что не будет переходить в «Ривер» этим летом.