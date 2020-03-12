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Роналду решил остаться в Португалии после новости о коронавирусе у Ругани

11:27
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проинформировал клуб, что он не вернется в команду в ближайшее время и останется в Португалии. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Ранее у его партнера по «Юве» защитника Даниеле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец прилетел на Мадейру к своей матери, которая перенесла инсульт.

До этого появилась информация, что игроки «Ювентуса» и «Интера» помещены на карантин. «Ювентус» в прошлое воскресенье обыграл «Интер» при пустых трибунах — 2:0. Ругани в матче не играл, но был на скамейке запасных.

Чемпионат Италии ранее был приостановлен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране.

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