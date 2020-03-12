Роналду решил остаться в Португалии после новости о коронавирусе у Ругани
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проинформировал клуб, что он не вернется в команду в ближайшее время и останется в Португалии. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won't come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020
Ранее у его партнера по «Юве» защитника Даниеле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец прилетел на Мадейру к своей матери, которая перенесла инсульт.
До этого появилась информация, что игроки «Ювентуса» и «Интера» помещены на карантин. «Ювентус» в прошлое воскресенье обыграл «Интер» при пустых трибунах — 2:0. Ругани в матче не играл, но был на скамейке запасных.
Чемпионат Италии ранее был приостановлен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране.