Роналду решил остаться в Португалии после новости о коронавирусе у Ругани

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проинформировал клуб, что он не вернется в команду в ближайшее время и останется в Португалии. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won't come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020

Ранее у его партнера по «Юве» защитника Даниеле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец прилетел на Мадейру к своей матери, которая перенесла инсульт.

До этого появилась информация, что игроки «Ювентуса» и «Интера» помещены на карантин. «Ювентус» в прошлое воскресенье обыграл «Интер» при пустых трибунах — 2:0. Ругани в матче не играл, но был на скамейке запасных.

Чемпионат Италии ранее был приостановлен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране.