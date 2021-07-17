Роналду обсудит с «Ювентусом» продление контракта
16:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проведет переговоры с клубом по поводу продления контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По информации источника, туринцы намерены продлить контракт с 36-летним португальцем до конца сезона-2022/23. По новому контракту зарплата Роналду снизится с 31 до 20 миллионов евро. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2022 года.
Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов.
Дополнительная информация:
Читайте также
Чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли поменяли из ЦСКА в «Амур». Он отказался играть в Хабаровске и может пропустить сезон
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю