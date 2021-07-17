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19-летний российский вратарь привлечен к тренировкам с первой команды «Бари»

16:08
Денис Плитко. Фото Instagram
Денис Плитко. Фото Instagram
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Российский голкипер Денис Плитко привлечен к тренировкам с первой команды «Бари», сообщает сайт клуба.

19-летний вратарь является воспитанником клуба. Также он провел один сезон в юношеской команде «Специи».

Отметим, что Плитко родился в Санкт-Петербурге.

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Иван Шитик все материалы автора

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