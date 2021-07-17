Джака отказался от бонусов ради перехода в «Рому»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к тому, чтобы стать игроком «Ромы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Джака уведомил английский клуб о том, что отказывается от бонусов за предыдущий сезон-2020/2021. Игрок пошел на этот шаг, чтобы облегчить клубу свой переход в «Рому».

«Волки» предлагают «Арсеналу» за Джаку 15 млн евро плюс бонусы. Сам хавбек может подписать с «Ромой» четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 евро в год.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.