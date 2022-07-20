«Рома» анонсировала подписание контракта с Дибалой

«Рома» анонсировала подписание контракта с нападающим Пауло Дибалой.

Клуб выложил у себя в Twitter затемненную обработанную фотографию, на которой видны черты лица 28-летнего аргентинца.

«Рома» анонсировала трансфер Пауло Дибалы. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что форвард близок к заключению контракта с римлянами на 3 года с опцией продления еще на один год.

Дибала находится в статусе свободного агента, до этого он 7 лет выступал за «Ювентус». Футболист покинул туринский клуб 1 июля в связи с истечением срока контракта.