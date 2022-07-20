«Рома» анонсировала подписание контракта с Дибалой
«Рома» анонсировала подписание контракта с нападающим Пауло Дибалой.
Клуб выложил у себя в Twitter затемненную обработанную фотографию, на которой видны черты лица 28-летнего аргентинца.
«Рома» анонсировала трансфер Пауло Дибалы.
Фото Соцсети
Ранее сообщалось, что форвард близок к заключению контракта с римлянами на 3 года с опцией продления еще на один год.
Дибала находится в статусе свободного агента, до этого он 7 лет выступал за «Ювентус». Футболист покинул туринский клуб 1 июля в связи с истечением срока контракта.
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|Интер
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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5
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|0
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|0
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|0
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9
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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