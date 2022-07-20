Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:25

Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы готовы активировать опцию выкупа 25-летнего корейца за 19,5 миллиона евро. Итальянский клуб предлагает футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Переговоры находятся на финальной стадии.

В сезоне-2021/22 Ким Мин Джэ забил 1 гол в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1549683516962750464
Футбол
ФК Наполи
ФК Фенербахче
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Торино» Бремер проходит медосмотр для перехода в «Ювентус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости