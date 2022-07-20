Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Наполи»

Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы готовы активировать опцию выкупа 25-летнего корейца за 19,5 миллиона евро. Итальянский клуб предлагает футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Переговоры находятся на финальной стадии.

В сезоне-2021/22 Ким Мин Джэ забил 1 гол в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.