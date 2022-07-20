Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Аргентинец подписал контракт с клубом на 3 года
«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой.
28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года. Футболист уже присоединился к команде и начал предсезонную подготовку вместе с новыми одноклубниками.
Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.
«Решение Пауло присоединиться к нашему проекту — это показатель значимости нашего клуба и результат труда, который помогает нам двигать «Рому» вперед. Дибала — футболист мирового уровня, который выигрывал серьезные трофеи и добился признания. Он принесет высокий класс в нашу команду. Уверен, с ним мы станем сильнее и конкурентоспособнее», — приводит официальный сайт римлян слова генерального директора «Ромы» Тиагу Пинту.
Предыдущим клубом Дибалы был «Ювентус», за который он выступал с 2015 года. 1 июля 2022 года игрок покинул туринский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
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|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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