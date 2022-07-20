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Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Аргентинец подписал контракт с клубом на 3 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пауло Дибала (слева).
Фото ФК «Рома»
Пауло Дибала (слева).
Фото ФК «Рома»
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«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой.

28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года. Футболист уже присоединился к команде и начал предсезонную подготовку вместе с новыми одноклубниками.

Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.

«Решение Пауло присоединиться к нашему проекту — это показатель значимости нашего клуба и результат труда, который помогает нам двигать «Рому» вперед. Дибала — футболист мирового уровня, который выигрывал серьезные трофеи и добился признания. Он принесет высокий класс в нашу команду. Уверен, с ним мы станем сильнее и конкурентоспособнее», — приводит официальный сайт римлян слова генерального директора «Ромы» Тиагу Пинту.

Предыдущим клубом Дибалы был «Ювентус», за который он выступал с 2015 года. 1 июля 2022 года игрок покинул туринский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://www.asroma.com/en/news/2022/7/paulo-dybala-signs-for-roma
Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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