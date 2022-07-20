«Рома» в ближайшее время собирается объявить о подписании контракта с Дибалой
«Рома» в ближайшее время объявит о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, официальное объявление ожидается в ближайшие часы. 28-летний аргентинец подпишет контракт с римлянами до конца июня 2025 года с опцией продления еще один год. Футболист будет получать 4,5 миллиона евро в год и сможет заработать еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов за выступления.
В контракте будет прописан пункт об отступных в размере 20 миллионов евро. Форвард будет выступать за команду под 21-м номером.
Дибала находится в статусе свободного агента с 1 июля, бывший клуб аргентинца, «Ювентус», не стал продлевать контракт с нападающим. В прошлом сезоне игрок забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.
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|Милан
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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