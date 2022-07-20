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Сегодня, 10:59

«Рома» в ближайшее время собирается объявить о подписании контракта с Дибалой

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото AFP

«Рома» в ближайшее время объявит о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, официальное объявление ожидается в ближайшие часы. 28-летний аргентинец подпишет контракт с римлянами до конца июня 2025 года с опцией продления еще один год. Футболист будет получать 4,5 миллиона евро в год и сможет заработать еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов за выступления.

В контракте будет прописан пункт об отступных в размере 20 миллионов евро. Форвард будет выступать за команду под 21-м номером.

Дибала находится в статусе свободного агента с 1 июля, бывший клуб аргентинца, «Ювентус», не стал продлевать контракт с нападающим. В прошлом сезоне игрок забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.

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Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1549613847304175617
Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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