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Рабьо заявил, что доволен работой своей матери в качестве агента

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о работе своей матери Вероник его агентом. Ранее она заявила, что говорить о продлении контракта с «Ювентусом» пока рано.

«Я всегда полагаюсь на ее манеру ведения переговоров. Моя мать всегда справлялась с обязанностями агента, хотя изначально ничего не знала об этом деле. Она умеет отстаивать мои интересы», — рассказал Рабьо SportWeek футболист.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 10 матчей в серии А, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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1
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2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
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8
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
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10
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 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
15
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
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 Верона 11 2 2 7 7-15 8
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20
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