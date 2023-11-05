«Рома» благодаря голам Азмуна и Лукаку вырвала победу над «Лечче», проигрывая к 90-й минуте
«Рома» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 11-го тура серии А — 2:1.
Счет на 72-й минуте открыл бывший хавбек «Ростова» Понтус Альмквист. На 90+1-й минуте дебютный гол за римлян забил экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а спустя три минуты победу «Роме» принес точный удар Ромелу Лукаку.
«Рома» с 17 очками занимает восьмое место в серии А. «Лечче» (13 очков) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|1
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|28
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
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|11
|6
|3
|2
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|
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|Аталанта
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|6
|1
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|
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|
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|16
|
9
|Лацио
|11
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|1
|5
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|
10
|Рома
|10
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|2
|4
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|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|10
|2
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|7
|3-19
|7
|
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|7
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|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
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Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
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Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|9
|1
|1
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