«Рома» благодаря голам Азмуна и Лукаку вырвала победу над «Лечче», проигрывая к 90-й минуте

«Рома» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 11-го тура серии А — 2:1.

Счет на 72-й минуте открыл бывший хавбек «Ростова» Понтус Альмквист. На 90+1-й минуте дебютный гол за римлян забил экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а спустя три минуты победу «Роме» принес точный удар Ромелу Лукаку.

«Рома» с 17 очками занимает восьмое место в серии А. «Лечче» (13 очков) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.