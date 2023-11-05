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«Рома» благодаря голам Азмуна и Лукаку вырвала победу над «Лечче», проигрывая к 90-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» — «Лечче».
Фото Global Look Press

«Рома» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 11-го тура серии А — 2:1.

Счет на 72-й минуте открыл бывший хавбек «Ростова» Понтус Альмквист. На 90+1-й минуте дебютный гол за римлян забил экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а спустя три минуты победу «Роме» принес точный удар Ромелу Лукаку.

«Рома» с 17 очками занимает восьмое место в серии А. «Лечче» (13 очков) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 11-й тур
05 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Лечче
Источник: Таблица серии А
Понтус Альмквист
Ромелу Лукаку
Сердар Азмун
Футбол
ФК Лечче
ФК Рома
1
1
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
8
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
9
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
10
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
15
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
16
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 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
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