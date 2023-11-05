«Кальяри» обыграл «Дженоа» и поднялся из зоны вылета серии А

«Кальяри» на своем поле обыграл «Дженоа» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Николаса Виолы (48-я минута) и Габриэлле Дзаппы (69-я). Единственный забитый мяч гостей на счету Альберта Гудмундссона (51-я).

«Кальяри» (9 очков) поднялся из зоны вылета и занимает 17-е место в серии А. «Дженоа» (11) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.