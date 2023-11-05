«Кальяри» обыграл «Дженоа» и поднялся из зоны вылета серии А
«Кальяри» на своем поле обыграл «Дженоа» в матче 11-го тура итальянской серии А — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Николаса Виолы (48-я минута) и Габриэлле Дзаппы (69-я). Единственный забитый мяч гостей на счету Альберта Гудмундссона (51-я).
«Кальяри» (9 очков) поднялся из зоны вылета и занимает 17-е место в серии А. «Дженоа» (11) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
8
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
9
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
10
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
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38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|9
|1
|1
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