Ассистент Индзаги: «Интер» — команда, которая находится в очень тонком тактическом равновесии»

Массимилиано Фаррис — помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру «нерадзурри» в последних матчах.

«Мне кажется, мы и в прошлом году играли очень хорошо. «Интер» — команда, которая находится в очень тонком тактическом равновесии. Мы полностью осознаем, что 11 поражений в чемпионате Италии неприемлемы, но в этом сезоне наши результаты в Суперкубке Италии и Лиге чемпионов смягчили это», — сказал Фаррис на пресс-конференции.

«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков. В Лиге чемпионов «нерадзурри» сыграют ответный матч с «Миланом». Первая игра завершилась победой «Интера» — 2:0.