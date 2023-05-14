Спаллетти рассказал о своем будущем в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о переговорах по своему новому контракту.

«Вчера мы провели позитивную встречу с президентом. У нас будет хорошее будущее, я уверен в этом», — приводит слова Спаллетти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что 64-летний специалист рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних 2,8 миллиона евро до 4,5 миллиона евро в год.

«Наполи» за 4 тура до конца сезона гарантировал себе первое место в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.