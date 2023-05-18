Винисиус — о поражении от «Сити»: «Реал» не смог сделать то, что просил Анчелотти»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:1).

«Мы не смогли сделать то, что просил Анчелотти. Против "Ман Сити" всегда тяжело играть. Нельзя сказать, что мы играли плохо, просто мы играли против отличной команды», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.