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Сегодня, 09:13

Винисиус — о поражении от «Сити»: «Реал» не смог сделать то, что просил Анчелотти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:1).

«Мы не смогли сделать то, что просил Анчелотти. Против "Ман Сити" всегда тяжело играть. Нельзя сказать, что мы играли плохо, просто мы играли против отличной команды», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

 
Карло Анчелотти. Разгром в Манчестере — мотивация для Анчелотти. Карло верен «Реалу» и никуда не уйдет

 

Винисиус Жуниор
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