Лукаку: «Интер» еще может выиграть два трофея»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о возможностях команды на остаток сезона. Накануне его команда обыграла «Сассуоло» (4:2) в матче 35-го тура серии А.

«Это была важная победа, «Сассуоло» всегда доставляет нам много хлопот здесь, на «Сан-Сиро». Тренер объяснил нам важность этого матча, сегодня было важно выиграть эту игру, потому что это было жизненно необходимо, мы хорошо играем, и надо продолжать в том же духе. На физическом уровне мы всегда можем стать лучше, у нас все хорошо, мы забиваем много голов, каждый игрок выкладывается на полную, мы можем выиграть еще два трофея. У нас будет очень сложная игра во вторник, и мы должны к ней подготовиться. Сколько я хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я играю за «Интер», если я нужен», — приводит слова Лукаку пресс-служба клуба.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» играет против «Милана». Первая встреча проходила на «Сан Сиро» и завершилась со счетом 0:2 в пользу нерадзурри. Ответный матч состоится 16 мая.

В финале Кубка Италии «Интер» встретится с «Фиорентиной». Игра пройдет 24 мая, начало — 22.00 мск.