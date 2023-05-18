Газзаев — о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ: «Они с самого начала игры просто раздавили «Реал»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы вчера видели настоящий футбольный спектакль в исполнении «Манчестер Сити». В соперниках у «горожан» была команда, которая является одной из лучших в мировом футболе. Считаю, что была встреча двух больших клубов, особенно если говорить о «Реале». Нужно отдать должное, сейчас «Манчестер Сити» является лучшей командой мирового футбола. Та игра, которую показали «горожане», — это высочайший уровень технического исполнения, тактической гибкости и реализации. Это был фантастический и потрясающий матч в их исполнении. Они с самого начала игры просто раздавили соперника, который не нуждается в комплиментах. Были эпизоды во втором тайме, когда «Реал» пытался перехватить инициативу, но не более. «Манчестер Сити» доминировал всю игру», — сказал Газзаев «СЭ».

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».