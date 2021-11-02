Вильяр хочет покинуть «Рому». Футболист не попадает в состав при Моуринью
Полузащитник Гонсало Вильяр может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вильяр недоволен своим положением в стане «волков» и хотел бы сменить клуб в январе. Испанский хавбек был основным игроком римлян в прошлом сезоне, но еще не выходил на поле после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера.
В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Валенсия» и хотели бы подписать его на правах аренды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю