Нападающий «Интера» Санчес отказался от предложения клуба МЛС
Нападающий «Интера» Алексис Санчес не согласился перейти клуб из МЛС.
Как сообщает Football Italia, один из клубов американского чемпионата предложил 32-летнему игроку контракт до декабря 2023 года. Руководство «Интера» дало согласие на переход нападающего в зимнее трансферное окно, однако сам футболист отказался. Санчес хочет продолжить карьеру в Европе.
Контракт чилийского футболиста с итальянским клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Санчеса в 5 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии футболист сыграл 6 матчей и отдал 2 голевые передачи.
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