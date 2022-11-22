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Йоаким Меле — о Миранчуке: «Надеюсь, у него все хорошо. Видел его в матче «Наполи» — «Торино»

Йоаким Меле поделился мнением о бывшем партнере по «Аталанте» Миранчуке
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле поделился мнением о бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке.

— Можете сказать пару слов о вашем бывшем партнере по «Аталанте» Алексее Миранчуке?

— Надеюсь, у него все хорошо. Видел его в матче «Наполи» — «Торино».

— Вы общаетесь с ним после его перехода в «Торино»?

— Не особо.

— Вы шутили как-то над ним после того, как он вернулся из национальной команды?

— Да мы не особо шутим над таким, но после игры мы поприветствовали друг друга. Они (сборная России) так же мечтали выйти в плей-офф Евро, как и мы.

— Можете немного рассказать о роли Эриксена в команде, учитывая то, что произошло в прошлом году?

— Кристиан — очень важный игрок для нашей команды. Каждый футболист сборной привносит ей уверенность, но Кристиан — особый игрок.

22 ноября сборная Дании сыграла вничью с Тунисом (0:0) в матче ЧМ-2022.

Алексей Миранчук
Кристиан Эриксен
Сборная Дании по футболу
ФК Аталанта
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Марко Арнаутович

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Лацио

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
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 13 1 1
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