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Сегодня, 18:40

«Милан» не будет выкупать права на полузащитника Бакайоко у «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Милана» приняло решение расстаться с полузащитником Темуе Бакайоко, сообщает Football Italia.

Права на 28-летнего хавбека принадлежат «Челси», но активировать опцию выкупа игрока за 35 миллионов «Милан» отказался.

Расставание с Бакайоко, который не вписывается в игровые схемы Стефано Пиоли, позволит клубу сэкономить на зарплате футболиста — 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист пока не провел ни одного матча за итальянский клуб.

Темуе Бакайоко
ФК Милан
ФК Челси
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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