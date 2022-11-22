«Милан» не будет выкупать права на полузащитника Бакайоко у «Челси»
Руководство «Милана» приняло решение расстаться с полузащитником Темуе Бакайоко, сообщает Football Italia.
Права на 28-летнего хавбека принадлежат «Челси», но активировать опцию выкупа игрока за 35 миллионов «Милан» отказался.
Расставание с Бакайоко, который не вписывается в игровые схемы Стефано Пиоли, позволит клубу сэкономить на зарплате футболиста — 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист пока не провел ни одного матча за итальянский клуб.
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|
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|1
|9
|16-22
|16
|
15
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|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
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|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
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|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
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|0
|7
|8
|11-26
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|1
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
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|14:30
|
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|
Специя – Аталанта
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|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
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|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
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|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
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Интер – Наполи
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|4.01
|22:45
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