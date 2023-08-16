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Полузащитник «Милана» де Кетеларе перешел на правах аренды в «Аталанту»

Алина Савинова
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Шарль де Кетеларе.
Фото ФК «Аталанта»

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе перешел в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Футболист с 2019 по 2022 год выступал за «Брюгге», в составе которого стал трехкратным чемпионом Бельгии. В августе 2022-го он перешел в «Милан». Контракт 22-летнего бельгийца с красно-черными рассчитан до 2027 года.

За сборную Бельгии Кетеларе дебютировал в 2020 году. Всего полузащитник провел 12 игр в составе национальной команды своей страны и отметился 1 голом.

Источник: https://www.atalanta.it/news/charles-de-ketelaere-e-nerazzurro/
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